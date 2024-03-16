نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية تتخطى 40%

2024-03-16 17:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم السبت، بأن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 40.05% حتى الساعة 13:32 بتوقيت موسكو. وذكرت اللجنة المركزية، في بيان: “نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد بلغت 40.05% حتى الساعة 13:32 بتوقيت موسكو”. أعلنت وزارة التنمية الرقمية الروسية، اليوم السبت، أن نسبة […]

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