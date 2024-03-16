2024-03-16 17:06:13 - المصدر: منصة إيشان

كشف النائب المستقل باسم خشان، عن إقامة دعوى ضد مدير مكتب رئيس الوزراء إحسان العوادي. وقال خشان، في مقابلة متلفزة، تابعتها منصة إيشان، إنه “لديه جزء من دعوى على مدير مكتب رئيس الوزراء، وطريقة التصويت له في مجلس النواب“. وأضاف، أنه “قدم 500 شكوى لدى هيئة النزاهة، على مختلف الأشخاص والمسميات“، مبيناً أن “هذه الشكاوى […]

ظهرت المقالة قرارات برلمانية مُررت بـ 20 نائباً.. خشان يتحدث عن سبب إقامته دعوى ضد مدير مكتب السوداني أولاً على Eishan.