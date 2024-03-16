2024-03-16 17:06:13 - المصدر: منصة إيشان

تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ رئيس إحدى جمعيَّات الإسكان في مُحافظة نينوى؛ على خلفيَّة قيام الجمعيَّة بالتجاوز على أرضٍ عائدةٍ للدولة تصلُ قيمتها إلى ثمانين مليار دينار. وافاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة بأنَّ “فريقاً مُؤلَّفاً في مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن، بعد المُتابعة والتحرّي، من تنفيذ أمر […]

ظهرت المقالة قيمتها 80 ملياراً.. الإطاحة برئيس جمعية إسكان تعاونية تجاوز على أرض مساحتها 160 دونماً أولاً على Eishan.