2024-03-16 17:06:13 - المصدر: منصة إيشان

وجه رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم السبت، طلباً الى هيئة الإعلام والاتصالات يتعلق بإيقاف بث مسلسل “عالم الست وهيبة” بعد وصف شخصية “مهيدي” بأنه إساءة للإمام المهدي. وقال الساعدي في وثيقة حصلت عليها منصة “إيشان“، “وردتنا العديد من الشكاوى والمناشدات من المواطنين تتضمن وجود إساءة عمدية للرموز الدينية في مسلسل الست وهيبة الذي […]

ظهرت المقالة بالوثيقة.. نائب يصف مهيدي في مسلسل عالم الست وهيبة بالإساءة للإمام المهدي ويطالب بإيقاف عرضها أولاً على Eishan.