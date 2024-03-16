2024-03-16 17:06:13 - المصدر: منصة إيشان

أعلن النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، اليوم السبت، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على زيادة أعداد عقود تربية المحافظة، فيما تحدث عن ما جرى خلال زيارته إلى البصرة الأسبوع الماضي. وقال عواد في بيان ورد لمنصة “إيشان”: “التقينا رئيس الوزارء بخصوص مجموعة مواضيع تهم البصرة، وقدمنا عتبنا عليه والرجل متفهم […]

ظهرت المقالة وافق على زيادة أعداد المحاضرين.. عواد يبرئ السوداني من ما رافق زيارته في البصرة ويتوعد بالكشف عن المقصرين أولاً على Eishan.