2024-03-16 17:06:13 - المصدر: منصة إيشان

وصف زعيم حزب تقدم، محمد الحلبوسي، إبعاده عن رئاسة مجلس النواب، جاء عقوبة لتحالفه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومسعود بارزاني. وقال الحلبوسي في مقابلة متلفزة، تابعتها منصة “إيشان”، إن “قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإبعاده عن رئاسة مجلس النواب كانت بدافع سياسي”. وأضاف، أن “إبعاده عن رئاسة مجلس النواب، جاءت بمثابة العقوبة لدخولي […]

ظهرت المقالة الحلبوسي: قرار إبعادي عن رئاسة البرلمان كان عقوبة لتحالفي مع الصدر وبارزاني أولاً على Eishan.