2024-03-16 17:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، توقيف رئيس جمعية إسكان تعاونية في نينوى بتهمة التجاوز على أرض عائدة للدولة بقيمة 80 مليار دينار.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فريقاً مُؤلَّفاً في مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن، بعد المُتابعة والتحرّي، من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ رئيس إحدى جمعيات الإسكان في مُحافظة نينوى؛ بتهمة التجاوز على أراضٍ تبلغ مساحتها (160) دونماً تعود ملكيَّتها إلى وزارة الماليَّة، لافتةً، إلى أنَّ "الجمعيَّة أقدمت على تقسيم الأرض إلى (2000) قطعة بمساحاتٍ مُختلفةٍ وبيعها بمبلغ ثمانين مليار دينار، خلافاً للقانون".وأضافت، أنه "تمَّ، خلال العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّة، ضبط مُستنداتٍ وصور قيود الأراضي المُتجاوز عليها، فيما قام الفريق بتنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعمليَّة، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في نينوى، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".