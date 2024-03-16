رئيس الوزراء يعزي بذكرى وفاة السيد عبد العزيز الحكيم

2024-03-16 17:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعقدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، التعازي بذكرى وفاة السيد عبد العزيز الحكيم.وقال رئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تحلّ علينا الذكرى الخامسة عشرة لوفاة حجة الإسلام والمسلمين سماحة السيد عبد العزيز الحكيم (طاب ثراه)، بعد سنوات قضاها في الجهاد ومحاربة الدكتاتورية في سبيل العراق الحرّ المستقل".وأضاف السوداني، "لقد أسهم السيد عبد العزيز الحكيم في بناء العراق لمرحلة ما بعد الدكتاتورية، وكان أثره واضحاً في تأسيس العراق الديمقراطي، الذي ينعم فيه جميع أبنائه بالكرامة والعزة والمساواة، تحت ظل الدستور والقانون".وتابع رئيس مجلس الوزراء، "خالص العزاء والمواساة نتقدم بها إلى سماحة السيد عمار الحكيم، وإلى كلّ أسرة آل الحكيم الكرام، وجميع محبي وأتباع السيد الفقيد بهذه المناسبة الأليمة".