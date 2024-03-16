"احذروا الكاميرات".. المرور: العجلات المسجلة بإقليم كردستان مشمولة بنظام الغرامات

2024-03-16 17:48:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، يوم السبت (16 آذار 2024)، أن العجلات المسجلة بإقليم كردستان مشمولة بنظام الغرامات.

وقال مدير المرور العامة رعد عبد الصاحب في تصريح صحفي للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "لا يتم فرض غرامات على المواطنين غير المدونين بقانون المرور العامة".

وأضاف أنه "نعمل على تحسين التطبيق لإيصال الغرامات إلى المخالفين"، موضحا، أن "العجلات المسجلة بإقليم كردستان مشمولة بنظام الغرامات".

وأشار إلى، أن "الغرامة ستوثق بالفيديو والصورة وبإمكان المواطن الاعتراض".