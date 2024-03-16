"تسلا" تستحوذ على سوق السيارات في النيرويج

2024-03-16 17:50:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

نجاح مميز حققته النرويج في الاعتماد على السيارات الكهربائية، حيث بلغت نسبة السيارات الكهربائية الجديدة 82 من إجمالي عدد السيارات المباعة العام الماضي، وذلك وفق بيانات اتحاد الطرق النرويجي. ويرجع ذلك إلى معدل الدعم المرتفع الذي قدمته الدولة الإسكندنافية لأصحاب السيارات الكهربائية بالإضافة إلى استثمارها في البنية التحتية للشحن مبيعات سيارات Tesla تشكل سوى نسبة صغيرة من مبيعات الشركة الأميركية، والتي بلغت 1.8 مليون مركبة قامت الشركة بتسليمها عالميًا في العام الماضي، ولكن أهميتها بالنسبة لصانع السيارات الكهربائية تتجاوز الإيرادات. إن تواجد تسلا المبكر هناك جعل من النرويج أرض اختبار محورية للشركة ونموذجًا وطنيًا للتحول إلى السيارات الكهربائية. ونتيجة لذلك، قام إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، بعدد من الرحلات إلى الدولة الشمالية الصغيرة، وكثيرًا ما أشاد بدعمها للتغيير التكنولوجي. كان النرويجيون أول العملاء الأوروبيين الذين حصلوا على شحنات من طراز Tesla Model S في عام 2013. وفي نيسان من عام 2014، حطمت Tesla الرقم القياسي النرويجي لمعظم المبيعات الشهرية لطراز واحد، كهربائي أو غاز، من خلال طرازها S. واليوم، الأكثر مبيعًا النموذج هو طراز Tesla39s Model Y. واستحوذت Tesla على حوالي 20٪ من جميع المركبات المباعة في البلاد العام الماضي، وفقًا لاتحاد الطرق النرويجي. ولكن مع احتدام المنافسة من شركات صناعة السيارات الكهربائية الأخرى بما في ذلك Toyota, Skoda, Volkswagen and BYD ينتظر هل سيتغير مزاج النيرويجيين عن تسلا مستقبلاً.