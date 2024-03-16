“حزب الله” يعلن استهداف ثكنة “راميم” بصاروخي “بركان”

2024-03-16 18:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن “حزب الله” اللبناني استهداف ثكنة “راميم” الإسرائيلية على الحدود الجنوبية بصاروخي “بركان”. وجاء في بيان الحزب: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:04 من بعد ظهر يوم ‏السبت 16-03-2024 ‏ثكنة راميم بصاروخي بركان وأصابوها إصابة مباشرة”. هذا ويتصاعد التوتر على الحدود […]

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