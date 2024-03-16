جهاز الأمن الوطني: استحداث مشروع الأمن المناطقي الإلكتروني

2024-03-16 18:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ببهدف تسريع آليات الموقف الأمني .. الأمن الوطني يستحدث مشروعاً جديداً إستناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بتبسيط الإجراءات الحكومية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ، يعلن جهاز الأمن الوطني عن استحداثه لمشروع الأمن المناطقي الإلكتروني الذي يعمل عبر منصات إلكترونية ذكية مخصصة للمشروع للربط بين مقرات الجهاز و عناصره الميدانية.المشروع يهدف إلى تسريع آليات […]

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