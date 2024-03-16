2024-03-16 18:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة تقريرها اليومي عن عدد القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ162 على قطاع غزة. وجاء في بيان الوزارة: “الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 63 شهيدا و112 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”. وأضافت: “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي […]

ظهرت المقالة صحة غزة: ارتقاء 63 شهيدًا وإصابة 112 آخرين خلال 24 ساعة أولاً على ايرث نيوز.