2024-03-16 18:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجه رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي، اليوم السبت، طلباً إلى هيئة الإعلام والاتصالات يتعلق بإيقاف بث مسلسل “عالم الست وهيبة”، وذلك لما يتضمنه من إساءة عمدية للرموز الدينية، فضلاً عن اقتباس شخصياتها من البعث المقبور.وخاطب الساعدي في بيان له وتلقته ايرث نيوز، “هيئة الاعلام والاتصالات لإيقاف بث مسلسل عالم الست وهيبة […]

ظهرت المقالة الساعدي يطالب هيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف بث مسلسل “عالم الست وهيبة” أولاً على ايرث نيوز.