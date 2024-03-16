2024-03-16 18:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ رئيس إحدى جمعيَّات الإسكان في مُحافظة نينوى؛ على خلفيَّة قيام الجمعيَّة بالتجاوز على أرضٍ عائدةٍ للدولة تصلُ قيمتها إلى ثمانين مليار دينار.مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أفاد في بيان تلقته ايرث نيوز بأنَّ “فريقاً مُؤلَّفاً في مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن، بعد […]

ظهرت المقالة النزاهـة: القبض على رئيس جمعية إسكان تعاونية بتهمة التجـاوز على بقيمة (80) مليار دينار أولاً على ايرث نيوز.