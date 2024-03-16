الخدمات النيابية: ناحية النهروان ستشهد تنفيذ مشاريع إستراتيجية
بغداد – واع – حسن الفواز
أكدت لجنة الخدمات النيابية، اليوم السبت، أن ناحية النهروان في بغداد تنتظرها مشاريع إستراتيجية مهمة، وفيما أشادت بوضع حجر الأساس لمشروع المجاري فيها، أكدت إنجاز 70% من مستشفى النهروان.
وقال عضو اللجنة النائب علاء سكر الدلفي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية ( واع): إنه "تم هذا اليوم وضع حجر الأساس لمشروع المجاري في النهروان ضمن سلسلة مشاريع إستراتيجية ستنفذ في الناحية والتي تفتقر لها منذ زمن طويل".
وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية وحكومة بغداد المحلية ولجنة الخدمات النيابية لعبت دورا كبيرا في تذليل العقبات التي كانت تواجه إطلاق المشاريع"، مؤكدا، أن "أهالي النهروان يحتاجون إلى الكثير من الخدمات".
ولفت الدلفي إلى "إنجاز نحو 70 بالمئة من مستشفى النهروان"، لافتا، إلى أنه "تم هذا اليوم إكمال جميع الموافقات لرفع مستوى الناحية إلى قضاء، وأنه لم يتبق أمام هذا الموضوع سوى الجانب الإداري المتعلق بإصدار قرار من قبل محافظ بغداد لرفع مستوى الناحية إلى قضاء".
ووضع محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم السبت، حجر الأساس لمشروع مجاري النهروان الاستراتيجي، فيما فصل المشروع.
وقال العلوي، في كلمة له خلال وضع حجر الأساس لمشروع مجاري النهروان الاستراتيجي، وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المشروع، واحد من خمسة مشاريع استراتيجية للعاصمة، ومكمل لمشاريع مجاري سبع البور وأبو غريب والوحدة والراشدية".
وأضاف أن "المشروع يشمل تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي لجميع أحياء مناطق النهروان بواقع 8 أحياء، ويقدم خدمات الصرف الصحي لأكثر من 400000 نسمة لغاية سنة 2043".
وأشار إلى أن "مدة إنجاز المشروع 4 سنوات وبطاقة تصميمية تصل إلى أكثر من 67 ألف متر مكعب في اليوم الواحد للمرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية بطاقة تصميمية بواقع 100 ألف متر مكعب يومياً بعد الانتهاء من المرحلة الأولى".
ولفت إلى أن "عائدات المشروع من الأسمدة العضوية 850 طنّاً سنوياً في حين بلغت المنطقة المخدومة (4120) ألف دونم"، مؤكداً أنه "ستتم عملية المباشرة بالخدمات الفوقية كالإكساء وربط الشبكات وفرش المقرنص والحدائق بعد الانتهاء من مد خطوط التصريف".