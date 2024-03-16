2024-03-16 18:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ جدد رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم السبت، التضامن مع مظلومية ذوي ضحايا حلبجة. وقال السامرائي، في منشور له على منصة “أكس”، وتابعته ايرث نيوز “في الذكرى الـ36 لفاجعة حلبجة، نجدد تضامننا مع مظلومية ذوي الضحايا ووقوفنا إلى جانبهم ودعمنا لكل الخطوات اللازمة لتحقيق تطلعات ابناء المدينة في العيش الحر الكريم”. وأضاف، “الرحمة […]

ظهرت المقالة في الذكرى الـ 36 للفاجعة.. رئيس تحالف العزم: ندعم تحقيق تطلعات أبناء حلبجة أولاً على ايرث نيوز.