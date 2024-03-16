2024-03-16 18:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، أن منظومة الطاقة في البلاد تشهد استقرارا واضحا في ساعات التجهيز، وفيما حددت أهمية التعاقد مع شركتي جنرال إلكتريك وسيمنز، أوضحت تفاصيل خطتها لربط المنظومة من الشمال للجنوب وإيجابياتها، مشيرة إلى إكمال ربط المنطقة الوسطى بالجنوبية. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى ان “الاتفاقات الحكومية الموقعة مع شركتي جنرال إلكتريك […]

ظهرت المقالة الكهرباء: استقرار واضح في المنظومة مع خطط لربطها من الشمال إلى الجنوب أولاً على ايرث نيوز.