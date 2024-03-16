2024-03-16 18:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن ياسين محمد، عضو مجلس محافظة صلاح الدين، عن عدم تلقيهم لأي إشعار رسمي حتى الآن من قبل حزب الجماهير أو من قبل أبو مازن بشأن ترشيح الشيخ بدر الفحل لمنصب محافظ صلاح الدين. وقال ياسين في تصريح لوكالة ايرث نيوز، انه “وفقًا لسيرته الشخصية، والتي تظهر ملائمته للمنصب، إذ ينتمي إلى أهالي صلاح الدين، […]

ظهرت المقالة ياسين محمد: التوافقات السياسية مستمرة حول ترشيح محافظ صلاح الدين أولاً على ايرث نيوز.