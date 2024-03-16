2024-03-16 18:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تمكنت قوات الحدود، اليوم السبت، من ضبط (3) حاويات تحمل سيارات مخالفة لشروط قانون الكمارك في ام قصر. وذكر بيان للداخلية وتلقته ايرث نيوز، “تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي التابعة لمديرية شرطة كمرك المنطقة الرابعة من ضبط (3) حاويات مخبأة في داخلها سيارات مخالفة للشروط والضوابط الكمركية بعدد (11) سيارة”. […]

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