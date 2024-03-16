2024-03-16 18:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم السبت، عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أربعة متهمين قاموا بالاعتداء على منتسبي حماية مستشفى ابن الهيثم. وذكرت القيادة في ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “في الوقت الذي تسعى فيه شرطة بغداد الرصافة بتشكيلاتها كافة لحفظ القانون، وتأكيد هيبة الدولة، وفرض سلطتها، لتجسيد حرصهم على سيادة القانون، نشهد تجاوز ثلة […]

ظهرت المقالة توقيف 4 متهمين بالاعتداء على منتسبي حماية مستشفى وسط بغداد أولاً على ايرث نيوز.