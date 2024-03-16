إنريكي يهدد حكيمي برسالة صريحة

2024-03-16 18:48:03 - المصدر: واع

متابعة - واعوجه لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان تهديدا صريحا للنجم المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن للفريق الفرنسي.قال إنريكي في مؤتمر صحفي، اليوم السبت ، استعدادا لمباراة مونبيلييه غدا بالدوري الفرنسي "لا أتفق أن مستوى حكيمي تذبذب هذا الموسم، واختلف أداؤه بعد كأس الأمم الأفريقية".وأضاف، "حكيمي يقدم أداء ثابتا طوال الموسم، فهو لاعب يتمتع بإمكانيات رائعة، لا تتوافر سوى في عدد قليل للغاية بلاعبين في نفس مركزه".وتابع المدرب الإسباني، "لا أحاول مجاملة أفضل اللاعبين بل أطالبهم دائما بتقديم أفضل مستوى، وفي نفس الوقت أكون حريصا على حمايتهم".و لمح المدير الفني لسان جيرمان "حكيمي يقدم موسما رائعا، ولكنه لاعب ذكي، ويعرف جيدا سبب عدم مشاركته في بعض المباريات".وواصل لويس إنريكي، "إنه لاعب نشيط على المستوى الهجومي، ولكنه لا يزال بحاجة لتحسين مستواه، وأثق كثيرا في أنه سيتطور".وأكد إنريكي في ختام تصريحاته "وإذا لم يتحسن أشرف حكيمي، فهو يعرف جيدا ما سيحدث له".