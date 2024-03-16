2024-03-16 18:48:13 - المصدر: منصة إيشان

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، إيقاف مدرب المنتخب العراقي للشباب عماد محمد، وحرمانه من التدريب لمدة ستة أشهر، وذلك على خلفية شكوى تقدمت بها إعلامية عراقية. وأوضح مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن “قرار الاتحاد الدولي بإيقاف المدرب عماد محمد لمدة 6 أشهر، قد صدر بحقه على إثر شكوى من مقدمة البرامج التلفزيونية منى […]

ظهرت المقالة الاتحاد الدولي يحرم عماد محمد من التدريب بسبب شكوى منى سامي أولاً على Eishan.