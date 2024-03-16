2024-03-16 18:48:13 - المصدر: منصة إيشان

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، أن منظومة الطاقة في البلاد تشهد استقرارا واضحا في ساعات التجهيز، وفيما حددت أهمية التعاقد مع شركتي جنرال إلكتريك وسيمنز، أوضحت تفاصيل خطتها لربط المنظومة من الشمال للجنوب وإيجابياتها، مشيرة إلى إكمال ربط المنطقة الوسطى بالجنوبية. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في حديث صحفي، إن “الاتفاقات الحكومية الموقعة مع […]

ظهرت المقالة الكهرباء تخاطب العراقيين قبل الصيف: ساعات تجهيزكم بالطاقة مستقرة أولاً على Eishan.