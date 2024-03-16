2024-03-16 18:48:13 - المصدر: منصة إيشان

تبدو الظروف مواتية لرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسير نحو أخطر عملية عسكرية سينفذها الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة والمتمثلة باجتياح عسكري لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وبتحليل المشهد الحالي في حرب غزة والذي يتمحور حول إعلان نتنياهو بأن لا عودة عن قرار اجتياح مدينة رفح، ثمة مؤشرات على جدية القرار الإسرائيلي؛ […]

ظهرت المقالة “لحظة الاصطدام الأخيرة”.. مؤشرات اجتياح رفح تتصاعد ويد نتنياهو على الزناد أولاً على Eishan.