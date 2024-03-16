قراءة سياسية حول قلق سياسي من السوداني.. تعديل قانون الانتخابات احدى محاولات "تقويضه"

2024-03-16 18:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قدم المحلل السياسي ماهر العباسي، اليوم السبت (16 آذار 2024)، قراءة سياسية مبكرة حول قلق نخب تقليدية من سياسية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، معتبرا ان تعديل قانون الانتخابات جزءا من سياسة تقويضه.

وقال العباسي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "القراءة الموضوعية لسياسة السوداني تفضي إلى انه نجح في تحقيق مبدأ الانفتاح على دول الجوار واعتماد خيار تصفير المشاكل معها ناهيك عن مسك العصا من الوسط والسعي الى بلورة خارطة طريق مختلفة في ادارة دولة شعارها المواطن، من خلال طرح مشاريع وبرامج تمس حياة الملايين والسعي الى حلول لازمات متراكمة منذ 2003".

وأضاف، أن "السوداني حقق نجاحات رغم انها ليست بمستوى الطموح لكنه بدأ يكسب الجبهة الداخلية لكن بالمقابل الامر بدأ يثير قلق النخب التقليدية في البلاد التي لا يروق لها ان يكون هناك متصدر يخطف الاضواء منها كونها مصدر القرار".

واشار الى ان "السوداني لا يمكنه الانسلاخ من الوضع الحالي لكنه ماض بالتدريج لكن هناك من يحاول تقويضه مبكرا وبشكل غير معلن من خلال قطع الطريق امام رئيس الوزراء بالانتخابات القادمة عبر خلق عراقيل للترشيح او حصر قدراته من خلال طرح تعديلات قانون الانتخابات".

وتابع، ان "تقويض سياسة السوداني واقع حال سيكون اكثر وضوحا في الفترة القادمة اذا ما حققت برامجه ومشاريعه التي هي قيد الانجاز ووصلت الى اهدافها، لكن لا يمكن الجزم بان تقويض رئيس الوزراء سينجح في ظل متغيرات دولية واقليمية مؤثرة في المشهد العراقي وربما تدفع النخب التقليدية الى تغيير خارطة الطريق في اي وقت وفق المصالح".