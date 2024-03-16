2024-03-16 18:54:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، اليوم السبت (16 اذار 2024)، اعتقال أربعة متهمين قاموا بالاعتداء على منتسبي حماية مستشفى ابن الهيثم.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "في الوقت الذي تسعى فيه قيادة شرطة بغداد الرصافة بتشكيلاتها كافة الى حفظ القانون، وتأكيد هيبة الدولة، وفرض سلطتها لتجسيد حرصهم على سيادة القانون، نشهد تجاوز ثلة من الأشخاص على هيبة الدولة ومخالفتهم للتعليمات واعتدائهم على منتسبي قوة حماية مستشفى ابن الهيثم التعليمي أثناء الواجب".

واضافت، انه "تم القبض على الاشخاص الاربعة الذين اعتدوا على المنتسبين وإيداعهم التوقيف وحسب الإجراءات الأصولية والقانونية، وتؤكد مديرية شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بالقائد اللواء شعلان علي صالح الحسناوي، أنها ستتخذ الإجراءات الحازمة بحق المعتدين، ولن تتهاون في الدفاع عن حقوق منتسبيها، ولن تتراخى في فرض هيبة الدولة وسلطتها، وتهيب بأبنائها ومواطنيها التعاون معها في هذا المضمار الذي هو عنوان الدولة المتحضرة".