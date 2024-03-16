جهاز الأمن الوطني يعلن استحداث مشروع الأمن المناطقي الإلكتروني

2024-03-16 18:54:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت (16 اذار 2024)، استحداث مشروع الأمن المناطقي الإلكتروني لتسريع آليات التدقيق وسلامة الموقف الأمني واختصارها.

وقال الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "استنادا إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بتبسيط الإجراءات الحكومية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، يعلن جهاز الأمن الوطني عن استحداثه لمشروع الأمن المناطقي الإلكتروني الذي يعمل عبر منصات إلكترونية ذكية مخصصة للمشروع للربط بين مقرات الجهاز و عناصره الميدانية".

واضاف، ان "المشروع يهدف إلى تسريع آليات التدقيق وسلامة الموقف الأمني واختصارها من أسابيع عدة إلى 48 ساعة، كما وسيسهم في تقليل الجهد البشري والإعتماد على التطور التقني والفني فضلاً عن تطوير العمل الاستخباري، وتعزيز ثقة المواطن بالعمل الأمني، وتحقيق كفاءة وسرعة في التجاوب مع الجهات المستفيدة وهي (القضائية والأمنية والحكومية)".