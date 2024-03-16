"مجزرة حلبجة".. السفيرة الأميركية لدى العراق: يجب منع الأسلحة الكيميائية في العالم

2024-03-16 19:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعت السفيرة الامريكية لدى العراق، آلينا رومانوسكي، يوم السبت، بمنع استخدام الأسلحة الكيميائية في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك في منشور لها بالذكرى الـ36 لفاجعة حلبجة.

وقالت السفيرة عبر منصة "اكس"، وتابعته وكالة شفق نيوز: "في هذا اليوم، نتذكر مجزرة حلبجة البشعة، وبالشراكة مع العراقيين والأكراد، فإننا ندعم الضحايا وأسرهم ونلتزم بجهود المساءلة والتعافي معًا".

واضافت "يجب علينا حماية حقوق الإنسان ومنع استخدام الأسلحة الكيميائية في جميع أنحاء العالم".

وفي 16 مارس/آذار 1988 حلقت مقاتلات عراقية فوق حلبجة لمدة خمس ساعات وألقت خليطا من غاز الخردل والسارين وغازات الأعصاب. وخلف القصف خمسة آلاف ضحية معظمهم من النساء والأطفال، وآلاف الجرحى.

وفي يناير/كانون الثاني 2010 حكم بالإعدام على علي حسن المجيد الملقب بـ"علي الكيمياوي" ابن عم الرئيس صدام حسين، ونفذ فيه لمسؤوليته عن هذه المجزرة.

ووقع الهجوم الكيماوي على حلبجة، في الأيام الأخيرة للحرب العراقية الإيرانية التي استمرت لثماني سنوات.

وكان الهجوم الكيميائي، والذي يعرف بالإبادة الجماعية، أكبر هجوم كيمياوي وُجّه ضد سكان مدنيين من عرق واحد وهم (الكورد) وهو أمر يتفق مع وصف (الإبادة الجماعية) في القانون الدولي والتي يجب أن تكون موجهة ضد جماعة أو عرق بعينه بقصد الانتقام أو العقوبة.