الأولى في ديالى.. الهلال الاماراتية تبدأ اعمالها بـ 4 حقول احدها غازي على الحدود الشرقية

2024-03-16 19:48:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مستشار شركة الهلال الاماراتية للاستكشافات النفطية محمد السعدي، اليوم السبت (14 آذار 2024)، عن محاور دخول أول شركة عربية قطاع الطاقة في ديالى.

وقال السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "شركة الهلال الاماراتية من الشركات الواعدة في قطاع الانتاج والتطوير للحقول النفطية والغازية ونجحت من خلال الرخصة الخامسة مع وزارة النفط ان تنال حق تطوير 4 حقول في ديالى".

وحول تفاصيل الحقول، اشار السعدي الى ان "اثنين من الحقول الاربعة يقعان في مناطق (خشم الاحمر- انجانه) في اطراف ناحية العظيم 65كم شمال بعقوبة احدهما غازي والاخر نفطي"، مبينا ان "الحقلين الاخرين يقعان في (كلابات- الكمر) قرب قره تبه 110كم شمال شرق بعقوبة وكلاهما لانتاج النفط".

واضاف، ان "المرحلة الاولى والتي سوف تستغرق 15 شهرا ستتضمن عدة محاور مهمة ابرزها بدء انتاج الغاز لاول مرة من حقل الخشم الاحمر ومد انبوب لايصاله الى محطة المنصورية الغازية لانتاج الكهرباء لتامين عملها بانسيابية خاصة وان الانتاج قد يصل الى 700 مقمق مع وجود امكانية الى تزويد محطات بغداد بالانتاج الفائض عبر انبوب موجود حاليا".

واشار الى ان "الهلال اول شركة عربية متخصصة في تطوير وانتاج النفط والغاز تدخل ديالى"، لافتا الى ان "الأجهزة الأمنية وفرت كل وسائل الامن من خلال الانتشار وتامين المواقع والكوادر لبدء العمل في اقرب فرصة من اجل تحقيق نسب انجاز وفق الجداول المعدة مسبقا".

وكانت شركة صينية نالت رخصة تطوير حقل نفط خانة شرق ديالى ضمن جهود الوزارة في استثمار وتطوير الحقول في المحافظة.

وقبل عام من الان، وتحديدا في شباط 2023، وقعت وزارة النفط عقود جولة التراخيص الخامسة والتي تتضمن 6 رقع استكشافية حدودية، في ديالى وميسان والبصرة، تطورها شركات (جيو جيد) و(يو أي جي) الصينيتين، فضلا عن شركة الهلال الاماراتية.