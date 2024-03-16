شركة Outdoor Voices للملابس الرياضية تغلق جميع فروعها لصالح ONLINE

2024-03-16 19:50:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اتخذت العلامة التجارية للملابس الرياضية Outdoor Voices قرار بإغلاق جميع متاجرها والاستمرار في تقديم خدمات البيع من خلال الإنترنت فقط، تم إخطار بعض الموظفين أن الشركة سوف تبدأ فصلا جديدا بينما بالانتقال إلى الأعمال التجارية عبر الإنترنت حصريا، وذلك من خلال رسالة على برنامج Slack. العلامة التجارية للملابس الرياضية Outdoor Voices هي الأحدث في سلسلة طويلة من الشركات التي تقوم بعمليات تسريح جماعي للعمال. يقول روهان فيرما، المدرب التنفيذي، إنه على الرغم من أن هذا واقع اقتصادي مؤسف، إلا أنه كان بإمكان Outdoor Voices التعامل مع الموقف بمزيد من العناية. وقال فيرما لـ CNBC: ”إن هذه الأساليب، وخاصة تسريح الأشخاص بسبب Slack، تفتقر إلى التعاطف الأساسي مع مساهمات الموظفين وقد تؤدي فقط إلى تفاقم القلق والصدمة التي يشعر بها الناس”. يبدو أن هذا النهج المقتضب لتسريح العمال هو اتجاه سائد بشكل متزايد مؤخراً. وأفاد موظفو Meta أنهم اكتشفوا أنه تم تسريحهم عبر البريد الإلكتروني في عام 2023. وظهرت تقارير مماثلة وسط عمليات تسريح العمال الأخيرة في Amazon و Twitter أيضًا. تنضم Outdoor Voices أيضًا إلى تجار التجزئة مثل Dollar Tree و Bath and Body Works و CVS في إغلاق عدد كبير من متاجرهم الفعلية.