هيلز العقارية الإماراتية توقع اتفاقية تعاون مع المجر بنحو 7 مليارات دولار

2024-03-16 19:50:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

شركة إيجل هيلز العقارية برئاسة الملياردير الإماراتي محمد العبار توقع اتفاقية تعاون مع المجر بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار. إيجل هيلز العقارية تتعاون مع الحكومة المجرية لبناء أطول برج في أوروبا بالإضافة إلي مركز تجاري ضخم وتطوير محطة سكة حديد مهجورة جزئيا في بودابست. وكانت الإمارات قد أبرمت والمجر اتفاقية تعاون اقتصادي تستهدف تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين. وسجلت التجارة البينية بين البلدين مستويات نمو قياسية في عام 2023 بنسبة 23.1 إلى أكثر من 4.143 مليارات درهم، مقابل نحو 3.366 مليارات درهم في عام 2022. وتضاعفت التجارة البينية غير النفطية بنهاية عام العام الماضي، نحو ثلاث مرات مقارنة بما كانت عليه في عام 2019، حينما سجلت نحو 1.5 مليار درهم.