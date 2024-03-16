2024-03-16 20:00:13 - المصدر: منصة إيشان

بعباءةٍ ممزّقة ومثقوبة، يُكثر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تجوّله في الشارع، ويجلس بين المواطنين ويتبضع من الأسواق ومعه حسن العذاري، الذي كان رئيساً للكتلة الصدرية، والمرافق الآخر عون آل النبي، الذي بقيَ مُلازماً للعباءة دون أن يتركها، منذ أن ارتداها الصدر. في أحدث مقطع مصوّر، ظهر الصدر يتجوّل بالأسواق، ويشتري ما يحتاجه برفقة المذكورين […]

ظهرت المقالة الصدر بعباءة والده “المثقوبة” بين الناس.. تحوّل قادم أم اعتزال أبدي؟ أولاً على Eishan.