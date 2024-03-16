2024-03-16 20:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

حددت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، خمس مخالفات مشمولة بمشروع كاميرات المراقبة الذكية الذي بدأ العمل فيه يوم أمس. وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “المخالفات الموجودة في قانون المرور هي سيارة مظللة، سيارة رقمها غير واضح، السرعة أكثر من اللازم، الروك سايد، عبور الجزرة من مكان غير مخصص، صعود الرصيف، استخدام […]

ظهرت المقالة المرور تحدد نوعية المخالفات المشمولة بكاميرات المراقبة الذكية أولاً على ايرث نيوز.