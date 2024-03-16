2024-03-16 20:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ القت القوات الامنية، اليوم السبت، اعتقال مسلح فتح النار باتجاه فوج طوارئ الاعظمية واصاب منتسب امني في بغداد. وذكر مصدر امني لايرث نيوز، “اثناء تأمين الحماية لمأدبة الافطار الجماعي ضمن جامع ابو حنيفة قام احد الاشخاص المدعو شعيب )باكستاني الجنسية بأطلاق النار على المواطنين”. واضاف “تم ملاحقته من قبل فوج طوارئ الاعظمية. داخل […]

ظهرت المقالة اصابة منتسب امني بنيران مسلح باكستاني في بغداد.. والقوات الامنية تتدخل أولاً على ايرث نيوز.