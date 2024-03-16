2024-03-16 20:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

بيان بسم الله الرحمن الرحيم “مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا” صدق الله العلي العظيم في الذكرى الخامسة عشرة لرحيلِ عزيز العراق حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الحكيم “رضوان الله عليه”، نتقدم بأحرِ التعازي وبالغِ المواساة الى سماحة السيد عمار […]

ظهرت المقالة العامري يستذكر الحكيم: ساهم في إرساء نظام العراق السياسي أولاً على ايرث نيوز.