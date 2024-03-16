2024-03-16 20:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

أكد بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، أن الانتخابات التشريعية المقبلة في كردستان تمثل بداية لعملية التغيير في إدارة الحكم بالإقليم وتعزيز مكانة الكيان. وقال مكتبه الإعلامي في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، إن “بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني استقبل في السليمانية، اليوم، القنصل الفرنسي العام في إقليم كردستان يان […]

ظهرت المقالة طالباني: الانتخابات المقبلة في كردستان بداية لتغيير إدارة الحكم بالإقليم أولاً على ايرث نيوز.