بجهود حكومية.. شمول أكثر من مليوني مواطن ببرنامج محو الأمية

2024-03-16 20:42:01 - المصدر: واع





بغداد - واع - آمنة السلامي

أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، شمول أكثر من مليوني مواطن ببرنامج محو الأمية، فيما أكدت وزارة التخطيط انخفاض نسبتها في العراق إلى 12%.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "منذ تأسيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية عام 2011 ولغاية هذا العام عالجت الوزارة بحدود 2 مليون و250 ألف أمّي، ولدينا 1236 مركزا لمحو الأمية و428 مدرسة تعليم في عموم البلاد".

وأضاف، أنه "بعد توجيهات رئيس الوزراء و وزير التربية لمواجهة الأمية في دوائر الدولة باشرت وزارة التربية بتوسيع نطاق شمول الأميين وتعليم الكبار".

وأشار، إلى أن "الوزارة نجحت بشكل واضح في ملف محو الأمية وتعمل عليه بكل جدية وحرص وتعمل على اقتراح تعديلات تشريعية لتوسيع تعليم الكبار وإعطاء فرصة لمن منعتهم ظروف بينها النزوح من الدخول للدراسة".

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مؤشرات الأمية في العراق، انخفضت قياسا بالسنوات الماضية، لافتا، إلى أنه "قبل 10 سنوات كانت نسبة الأمية 20٪؜ والآن انخفضت إلى 12٪".