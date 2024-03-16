اعتقال شخص باكستاني الجنسية اطلق النار على المواطنين اثناء الافطار في الاعظمية

2024-03-16 20:48:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني في العاصمة بغداد، اليوم السبت (16 اذار 2024)، بالقبض على شخص باكستاني الجنسية اطلق النار على المواطنين اثناء الافطار في الاعظمية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "اثناء تأمين الحماية لمأدبة الافطار الجماعي ضمن جامع ابو حنيفة قام احد الاشخاص يدعى (شعيب) باكستاني الجنسية بأطلاق النار على المواطنين من سلاح نوع (مسدس)، وتمت ملاحقته داخل الازقة، ليقوم باطلاق النار واصابة احد المنتسبين".

واضاف، انه "تم القبض على المتهم وتسليمه اصوليا الى مركز شرطة الاعظمية، لمعرفة الملابسات والجهة التي تقف خلفه".



