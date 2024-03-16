الريال يعزز صدارته للدوري الإسباني بعد تغلبه على أوساسونا

2024-03-16 20:48:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

انتهت مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا، مساء اليوم السبت (16 اذار 2024)، التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الليجا، بفوز الميرنجي برباعية مقابل هدفين.



وافتتح فينيسيوس جونيور التهديف لصالح فريق ريال مدريد، في مطلع الشوط الأول من اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 4 من عمر المباراة ليعلن تقدم فريقه بالهدف الأول.

إلا أن سريعًا، استطاع أوساسونا في تسجيل الهدف الأول، ليدرك التعادل عن طريق أنتي بوديمير بعد تمريرة حاسمة من جانب خورخي هيراندو في الدقيقة 7 ليعيد اللقاء لنقطة البداية.

وفي الدقيقة 18 من عمر المباراة، استطاع داني كارفخال أن يعيد التقدم لصالح ريال مدريد بعدما سجل هدف الميرنجي الثاني عقب تمريرة ساحرة من جانب فيدي فالفيردي.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، عاد إبراهيم دياز ليسجل الهدف الثالث لصالح ريال مدريد بعد تمريرة متقنة من جانب فالفيردي، ليعزز تقدم الميرنجي بهدف ثان، في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

ولم ينتظر فينيسيوس جونيور سوى 3 دقائق ليسجل الهدف الثاني له والرابع لصالح ريال مدريد في شباك أوساسونا، ليؤمن خروجه من المباراة بالثلاث نقاط.

وفي الدقيقة 90+1 سجل إيكير مونوز، الهدف الثاني لصالح أوساسونا، في شباك أندري لونين ليقلص فارق الأهداف إلى هدفين، قبل انتهاء المباراة.

وبهذا الفوز عزز ريال مدريد تواجده في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، محتلاً المركز الأول بعدما خاض 29 مباراة، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند النقطة 36 في المركز العاشر.