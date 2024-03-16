2024-03-16 20:54:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت عشيرة آل عمر بمحافظة ذي قار، يوم السبت، تأييدها خطوات المرجعية الدينية واللجنة المشكلة من قبلها لغرض حل الفتنة التي حصلت في قضاء الإصلاح، فيما أكدت أنها ملتزمة التزاماً كليا بما تعهدت به سابقاً.

وذكر بيان صادر عن شيخ عشيرة ال عمر جميل يوسف شبيب آل عمر وتلقت وكالة شفق نيوز، نسخة منه، "يعلم الجميع حرصنا على الالتزام بالشرع والقانون والوعد والكلمة والاتفاقات وبما تقره اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء وبمباركة المرجعية الدينية الرشيدة، وقد أعلنا ذلك منذ اليوم الأول لوصول وفد المرجعية برئاسة السيدين حسين العميدي وحسين النوري".

وأضاف، "نثمن جهود ومتاعب اللجنة المنتخبة والمشكلة لحل هذه الفتنة وموقفها الواضح والصريح باستنكار واستهجان خرق وكسر العطوة من قبل عشيرة الرميض".

وتابع البيان: "وبذلك تتحمل عشيرة الرميض كل تداعيات ماحدث في 3/ 3/ 2024، من أضرار بشرية مادية ومعنوية والتي طالت الكثيرين وحتى مناطق خارج الإصلاح"، مثمناً "جهود مرجعية السيد السيستاني ودوره البارز والواضح في حلحلة هذه الفتنة".

واكد شيخ عشيرة ال عمر، "إننا ننتهز الفرصة لنؤكد من جديد التزامنا الكامل بما تعهدنا به سابقا للمرجعية الدينية الشريفة واللجنة المؤقرة والوجهاء وممثلي حكومة بغداد".

ويوم الأحد 3 شباط الجاري، اندلع نزاع عشائري عنيف بين عشيرتي آل عمر والرميض استخدم فيه أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وأدى لحرق عدد من المنازل السكنية، وخلال النزاع، قتل مدير شعبة استخبارات ومكافحة الإرهاب بذي قار العقيد عزيز فيصل.

وجاء هذا النزاع المسلح رغم إعلان زعيمي عشيرتي آل عمر، والرميض، في محافظة ذي قار، في 3 تشرين الأول 2023، الاستجابة لمبادرة المرجع الديني الأعلى علي السيستاني بالركون إلى الحل السلمي للنزاع المسلح الجاري بينهما منذ أشهر.