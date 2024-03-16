المرور تحدد المخالفات المشمولة بمشروع كاميرات المراقبة الذكية

2024-03-16 21:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حددت مديرية المرور العامة، السبت، خمس مخالفات مشمولة بمشروع كاميرات المراقبة الذكية الذي بدأ العمل فيه يوم أمس. وذكرت المديرية في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن المخالفات الموجودة في قانون المرور هي سيارة مظللة، سيارة رقمها غير واضح، السرعة أكثر من اللازم، الروك سايد، عبور الجزرة من مكان غير مخصص، صعود الرصيف، استخدام الموبايل، عدم لبس حزام الأمان، عدم لبس الراكب حزام الأمان، الاستدارة من دون تشغيل إشارة، الوقوف من دون تشغيل دبل إشارة، ضرب الهورن من دون مناسبة، سير التريلة بالسايد الأيسر، يمنع السير ببطء في الجانب الأيسر، يمنع كتابة الأشعار وبعض الكلمات على السيارة، رمي النفايات من السيارة، وضع الطفل في حضن السائق، جلوس الركاب على باب السيارة للاحتفال، ضرب إشارة المرور الترفكلايت. وأضافت، إن كاميرات المراقبة ترصد المخالفات التالية: ١ عدم ارتداء حزام الأمان ٢ استخدام الهاتف النقال ٣ غلق المسار الأيمن متعمدا ٤ السياقة بتهور ورعونة ٥ اجتياز الخط الفاصل بين خطوط العبور والإشارات الضوئية.