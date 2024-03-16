2024-03-16 21:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بقيام شخص باكستاني الجنسية بفتح النار على مواطنين عراقيين ودورية للشرطة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "اثناء تأمين الحماية لمأدبة الافطار الجماعي ضمن جامع ابو حنيفة قام شخص باكستاني الجنسية يدعى "شعيب" بإطلاق النار على المواطنين وأيضا على فوج طوارئ الاعظمية"، موضحا أنه "تمت ملاحقته داخل الازقة واثناء ملاحقته قام باطلاق النار واصابة احد المنتسبين".

وأشار المصدر الى "إلقاء القبض على المتهم وتسليمه اصوليا الى مركز شرطة الاعظمية".