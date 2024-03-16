2024-03-16 21:24:13 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، تحديد مطلع شهر نيسان المقبل، موعداً للمباشرة بشراء السلاح المتوسط والخفيف، فيما أكدت أن الأسعار ستُعلن بعد يومين. وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في لقاء متلفز، تابعته “إيشان”، إن “الداخلية شكلت لجنة ثانوية غير الرئيسية لحصر السلاح بيد الدولة، ووضعنا ضوابط، وتمت المصادقة عليها”. وأضاف: “يوم 1 نيسان […]

ظهرت المقالة الأسعار ستُعلن بعد يومين.. الداخلية تباشر بشراء السلاح المتوسط في نيسان المقبل أولاً على Eishan.