2024-03-16 21:24:13 - المصدر: منصة إيشان

شارك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مأدبة الإفطار لشهر رمضان المبارك، مع طلاب كلية الشرطة وطلاب المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، ودورة المفوضين، وطالبات معهد التدريب النسوي. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “السوداني وارك للحضور صوم الشهر الفضيل، مبتهلاً إلى الباري، عز وجل، أن يكون شهر […]

ظهرت المقالة السوداني بعد إفطاره مع طلاب كلية الشرطة: تسلم الداخلية الملف الأمني سيفرغ الجيش لبناء تشكيلاته أولاً على Eishan.