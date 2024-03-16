2024-03-16 21:24:13 - المصدر: منصة إيشان

دعا رئيس تيار الحكمة، السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، جميع الـقوى السـیاسـیة الـوطـنیة إلى ضـرورة الـحفاظ على المنجز الوطني. وقال الحكيم في كلمة له في الذكرى الـ15 لرحيل عبد العزيز الحكيم، أن “عزيز العراق كان ذائباً في التشيع لأهل البيت (عليهم السلام) وكان يرى ضرورة رفع الحيف والحرمان عن أبناء المكون الأكبر في البلاد كمقدمة […]

ظهرت المقالة الحكيم بذكرى “عزيز العراق”: لنحافظ على المنجز ونبني العراق أولاً على Eishan.