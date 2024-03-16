مصر.. الإفراج عن 25 ألف سيارة للمواطنين بالخارج بمبادرة تيسير استيراد السيارات

2024-03-16 21:50:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، عن الإفراج النهائي عن 25 ألف سيارة للمواطنين المقيمين بالخارج ضمن مبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج. وأضاف الوزير، مع قرب الانتهاء من المبادرة، أنه تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات، ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها فى أي وقت، بحسب بيان لوزارة المالية المصرية السبت 16 آذار. وقال رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، إن 470 ألفاً من المواطنين المقيمين بالخارج سجلوا طلباتهم في التطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد السيارات حتى الآن، حيث فتحوا حسابات إلكترونية على هذه المنصة الرقمية، وكتبوا بياناتهم ورفعوا المستندات وتم إخطارهم بالرسوم المستحقة. كان مجلس الوزراء المصري وافق في كانون الثاني على مد فترة مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج 3 أشهر جديدة تبدأ من نهاية كانون الثاني، وذلك بعد كان مدها من قبل 3 أشهر من 30 تشرين الأول 2023.، واستمرت المرحلة الأولى للمبادرة، لمدة 6 أشهر خلال الفترة من 15 تشرين الأول 2022 إلى 14 آيار 2023. وتتضمن المبادرة إعفاءات جمركية وتيسيرات في استيراد السيارات التي يرغب المصريون العاملون بالخارج في إدخالها إلى مصر للاستعمال الشخصي، وذلك مقابل إيداع مبلغ من النقد الأجنبي من الرسوم الجمركية على السيارة كوديعة في البنوك لمدة 5 سنوات.