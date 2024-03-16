مرور الأنبار تحدد أماكن الرادارات الخاصة برصد المخالفات

2024-03-16 22:00:03 - المصدر: واع

الأنبار – واع – أحمد الدليميأعلنت مديرية المرور في محافظة الأنبار، اليوم السبت، تحديد أماكن الرادارات في المحافظة لتحديد السرعة ورصد المخالفات.وأوضح مدير العلاقات والإعلام في المديرية المقدم أحمد الجبوري في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم تحديد أماكن الرادارات في محافظة الأنبار"، مبينا، أنه "في كل قضاء يوجد رادار جوال يرصد المخالفات وهو عبارة عن دورية تتجول على مدار الساعة".وأضاف، "هناك أيضا رادار ثابت في مدينة الرمادي مقابل كلية المعارف ذهابا وإيابا، إضافة إلى رادار ثابت آخر بمنطقة جويبة في مدخل مدينة الرمادي ذهابا وإيابا أيضا".ولفت الجبوري إلى "وجود رادار ثابت في الشارع العام بقضاء الفلوجة مقابل الحي الصناعي بالقرب من محطة وقود السعد ذهابا وإيابا، فضلا عن وجود آخر قرب منطقة المزرعة في طريق الفلوجة - گرمة القديم ذهاب وإيابا"، منبها، أن "الرادارات الثابتة تهدف إلى تحديد السرعة، فيما ترصد الرادارات الجوالة المخالفات".