2024-03-16 22:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعاصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، توضيحاً بشأن العقوبة الصادرة بحق مدرب منتخب الشباب.وقال بيان لاتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "في الوقتِ الذي تلقّى فيه الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم قرارَ الاتحاد الدوليّ لكرة القدم FIFA إيقاف مدرب منتخب الشباب «عماد محمد» عن التدريبِ لمدة ستةِ أشهر، نتيجة ما أسماها "توجيه إهاناتٍ إلى إحدى الإعلاميات" في وقتٍ سابقٍ، فإن الاتحادَ سيواصلُ دفاعه عن مدربِ منتخب الشباب الذين تنتظره المشاركةُ في بُطولةِ غرب آسيا للمُنتخباتِ الأولمبية، وهو واحدٌ من أبناءِ اللعبة المهمين من الذين مثّلوا المنتخباتَ الوطنيّة لسنواتٍ طويلةٍ، ولن يدخرَ جهوده في الدفاع عنه".واضاف البيان ان" الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم قدم استئنافاً لقرار FIFA إيقاف مدرب منتخب الشباب وحرمانه لمدة ستةِ أشهر وفقاً للإجراءاتِ القانونيّة المُتبعة".واشار البيان الى ان" الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم يستغرب من قضيةِ "تدويل" الموضوع بالشكلِ الذي وصلَ من خلاله الأمرُ إلى الاتحادِ الدوليّ، ونتجت عنه تداعياتٌ انتهت بقرارِ حرمان المدرب «عماد محمد»، مع التأكيدِ على أن ما حصلَ كان قبلَ أكثر من عشرة أشهر مضت، وتحديداً في فترةِ كأس العالم للشباب التي جرت في الأرجنتين العام الماضي".وختم البيان ان" الاتحاد ينتظرُ قرارَ الاستئناف، ويتطلعُ بثقةٍ إلى إلغاءِ قرار الحرمان، وعودة مدربِ منتخب الشباب عماد محمد إلى التدريبِ".