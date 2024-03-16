تقنيات الري الحديثة.. الأنبار توزع 64 مرشة محورية على الفلاحين

2024-03-16 22:00:03 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأكدت مديرية زراعة الأنبار، اليوم السبت، توزيع 64 مرشة محورية لتوسيع نطاق استخدام تقنيات الري الحديثة، فيما توقعت في الوقت نفسه تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة للموسم الحالي.وقال مدير زراعة الأنبار وكالة خالد الجابري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في إطار الدعم المستمر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة عباس جبر المالكي، باستخدام تقنيات الري الحديثة تم تجهيز محافظة الأنبار بـ64 مرشة محورية وبطاقة تتراوح ما بين 60 إلى 80 دونماً وتوزيعها على الفلاحين".وأضاف، أن "زراعة الأنبار الآن أكملت جميع الاستعدادات لاستلام الوجبة الثانية من المرشات المحورية، البالغ عددها 147 مرشة من فئة 80 إلى 120 دونماً".وأوضح الجابري، أن "استخدام تقنيات الري الحديثة سيسهم بتقليل الهدر في المياه والحصول على إنتاجية أفضل وتحقيق مردود اقتصادي عالي"، داعياً جميع المزارعين في المحافظة إلى "استغلال الفرصة والتوجه إلى تقنيات الري الحديثة.وعن محصول الحنطة، قال الجابري، إن "مؤشرات الموسم الحالي للمحصول الإستراتيجي من الحنطة توحي بإمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي".وبين، أن "الموسم الحالي شهد سقوط كميات كبيرة من الأمطار، مما انعكس إيجابياً على الخطة الزراعية، فضلاً عن توزيع الأسمدة وحسب الحصص المقررة".ولفت، إلى أن "زراعة الأنبار على تواصل دائم مع جميع الفلاحين والمزارعين من خلال الزيارات الميدانية للشعب الزراعية والموجودة في جميع المناطق، لتذليل الصعوبات".